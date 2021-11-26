21 Kasım’da gerçekleşen ALES 3 sınavına ülke çapında binlerce aday katılım sağlamıştı. Sınavın ardından “ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak?” araştırmaları yoğunlaşırken, ÖSYM beklenen açıklamayı yaptı ve ALES 3 sonuçlarının açıklanacağı tarih elli oldu…

ALES/3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından kamuoyu ile paylaşılan takvime göre, ALES/3 sınav sonuçları 16 Aralık 2021 Perşembe günü açıklanacak.

Sınav sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenilebilecek.

T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile sisteme giriş yapan öğrenciler, ALES 3 sınav sonuçlarına kolaylıkla erişim sağlarken, sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. ÖSYM’nin yaptığı duyuruya göre, kurumun internet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmünde olacak.

Bununla birlikte adayların sınav sonuçları Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki şekilde olacak. Sınav sonuç belgelerinde adayların doğru ve yanlış cevap sayıları ile birlikte ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacak.

ALES PUANLARI NASIL HESAPLANIYOR?

ALES'te her test için, sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecek.

Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacak. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için "sayısal", "sözel" ve "eşit ağırlıklı" olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacak.

ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

Sınavdan alınan puanlar açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.