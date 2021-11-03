Portekiz mutfağının popüler lezzetlerinden birisi olan aletria tarifi, ince spagetti ile yapılan bir tatlıdır. Peki, aletria nasıl yapılır? Aletria tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

ALETRİA TARİFİ

Aletria malzemeler

450 gram ince spagetti makarna

400 gram şeker

480 ml süt

3 yumurta sarısı

1 yemek kaşığı tuzsuz tereyağı

1 çay kaşığı tuz

1 çubuk tarçın

1 parça limon kabuğu

ALETRİA YAPILIŞI

Su kaynatın ve kaynayan suda makarnaları tamamen pişene kadar yaklaşık 10 dakika pişirin. Süzün. Ayrı bir tencerede süt, şeker, tereyağı, çubuk tarçın ve limon kabuğu rendesini kaynatın.

Kaynayan sütü makarna ile birleştirin ve kıvam alana kadar kaşıkla karıştırarak pişirin. Tarçın çubuğu ve limon kabuğunu çıkartın. Yumurtaları çırpın ve makarnalara ekleyin. Hızlıca çırpın. Tabaklara servis edin ve toz tarçın ile süsleyin.



