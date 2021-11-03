Yemek Aletria nasıl yapılır? MasterChef 3 Kasım Aletria tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, püf noktası
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Aletria nasıl yapılır? MasterChef 3 Kasım Aletria tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, püf noktası

Yemek

Aletria nasıl yapılır? MasterChef 3 Kasım Aletria tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, püf noktası

TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef Türkiye programında yarışmacılar aletria tarifi yapıyor. Ekran başında izleyen seyirciler ise aletria tarifi araştırıyor. Peki, aletria nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız aletria tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

03 Kasım 2021, Çarşamba 19:03 Son Güncelleme:
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Portekiz mutfağının popüler lezzetlerinden birisi olan aletria tarifi, ince spagetti ile yapılan bir tatlıdır. Peki, aletria nasıl yapılır? Aletria tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

ALETRİA TARİFİ

Aletria malzemeler

  • 450 gram ince spagetti makarna 
  • 400 gram şeker
  • 480 ml süt 
  • 3 yumurta sarısı
  • 1 yemek kaşığı tuzsuz tereyağı
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çubuk tarçın
  • 1 parça limon kabuğu

ALETRİA YAPILIŞI

Su kaynatın ve kaynayan suda makarnaları tamamen pişene kadar yaklaşık 10 dakika pişirin. Süzün. Ayrı bir tencerede süt, şeker, tereyağı, çubuk tarçın ve limon kabuğu rendesini kaynatın. 

Kaynayan sütü makarna ile birleştirin ve kıvam alana kadar kaşıkla karıştırarak pişirin. Tarçın çubuğu ve limon kabuğunu çıkartın. Yumurtaları çırpın ve makarnalara ekleyin. Hızlıca çırpın. Tabaklara servis edin ve toz tarçın ile süsleyin.

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