Magazin Alev Alev dizi setinde koronavirüs vakası

Alev Alev dizi setinde koronavirüs vakası

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Alev Alev dizi setinde koronavirüs vakası

Bu hafta ilk bölümüyle ekrana gelmesi planlanan Alev Alev dizisinin setinde koronavirüs paniği yaşandı. Dizinin yönetmeni koronavirüse yakalanınca tüm set ekibine test yapıldı. Herkesin negatif çıkmasının ardından çekimlere devam edildi.

03 Kasım 2020, Salı 09:33 Son Güncelleme:
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Başrollerinde Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Deniz Çiçek, Cihangir Ceyhan ve Berker Güven gibi ünlü oyuncuların paylaştığı Alev Alev dizisinin setinde koronavirüs paniği yaşandı. İlk bölümü perşembe günü yayınlanacak olan dizinin yönetmeni Ahmet Katıksız koronavirüse yakalanınca set durdu ve bu sabah tüm ekibe test yapıldı. Akşam saatlerinde sonuçlar açıklandı ve ekipte başka koronavirüs vakasına rastlanmadı. Yönetmen Katıksız'ın evde tedavisine başlanırken dizi ekibinin kısa süre içinde ikinci yönetmenle sete çıkması bekleniyor.

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Alev Alev konusu

Yeni dizi Alev Alev'de kadın, aile içi şiddet, adalet gibi kavramlar üzerinde durularak üç farklı kadının yaşadıkları izleyiciye aktarılacak. Üç kadınında ortak özelliği olarak geçmişinde yaşadığı travmaları atlatarak hayata karşı kendi ayakları üzerinde durma ve adalet arayışları anlatılacak.

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