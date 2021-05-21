Alev Alev dizisi ne zaman bitiyor? İşte, Alev Alev dizisi final tarihi
Televizyon ekranlarının sevilen dizisi Alev Alev yeni bölümleriyle her Perşembe heyecanla bekleniyor. Dizilerin ya final ya da sezon final tarihlerini açıkladığı son haftalarda ise Alev Alev final mi yapacak sorusu izleyiciler tarafından merak konusu. Peki Alev Alev ne zaman bitiyor, final mi yapacak? İşte, Alev Alev dizisi final tarihi…
21 Mayıs 2021, Cuma 13:23 Son Güncelleme:
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Güçlü oyuncu kadrosuyla başladığı ilk günden beri beğeni toplayan Alev Alev, perşembe akşamları Show TV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Dizinin takipçilerinin son günlerde merak ettiği bir konu da Alev Alev final mi yapacak sorusu. Peki, Alev Alev ne zaman bitiyor ve Alev Alev final mi yapacak? İşte, Alev Alev dizisi final tarihi ile ilgili detaylar…
ALEV ALEV FİNAL Mİ YAPACAK?
Başrollerinde Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz'in gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Alev Alev dizisi bu sezon final yapmaya hazırlanıyor. Yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlendiği ve üç kadının hikayesini anlatan Alev Alev dizisinin oyuncuları, daha final yapmadan yeni projelerle anlaşmalar yapmaya başladı bile. Alev Alev dizisi 28. Bölümü ile ekranlara feda etmeye hazırlanıyor.
ALEV ALEV NE ZAMAN BİTİYOR?
Perşembe akşamları yayınlanan dizinin, dün akşamki yeni bölümünde ‘alevalevson2’ sosyal medya etiketiyle takipçilerinin üzüntülü yorumları yer aldı. Son iki bölümün kaldığını duyuran sosyal medya etiketi, Alev Alev takipçileri, sosyal medya üzerinden dizideki usta oyunculuklara çok sayıda iltifatlarda bulundu. Bu hafta 26. bölümü ile ekranlara gelecek olan Alev Alev dizisinin ekranlara veda tarihi belli oldu.
Yayın hayatına 2020 Kasım ayında başlayan ve yeni sezon onayı alamayan Alev Alev dizisi, 27 Mayıs Perşembe günü 28. bölümüyle ekranlara veda edecek.
ALEV ALEV OYUNCULARI
Demet Evgar
Dilan Çiçek Deniz
Hazar Ergüçlü
Cemre Kayabeyli
Zuhal Olcay
Çiçek Görgülü
Rüya Yıldırımlar Ataycı
Tomris Üstünpğlu
Ozan Akınsel - Berkay Ateş
Ömer Ataycı - Cihangir Ceyhan
Çelebi Kayabeyli - Cem Bender
İskender Kayabeyli - Berker Güven
Korkut Toprakoğlu - Yiğit Sertdemir
Seher Akınsel - Meltem Keskin
Adnan - Sekvan Serinkaya
Güneş - Kayra Orta
Atlas - Kaan Şener
Taner Güvenbağ - Fatih Çetintaş