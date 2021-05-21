Güçlü oyuncu kadrosuyla başladığı ilk günden beri beğeni toplayan Alev Alev, perşembe akşamları Show TV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Dizinin takipçilerinin son günlerde merak ettiği bir konu da Alev Alev final mi yapacak sorusu. Peki, Alev Alev ne zaman bitiyor ve Alev Alev final mi yapacak? İşte, Alev Alev dizisi final tarihi ile ilgili detaylar…

ALEV ALEV FİNAL Mİ YAPACAK?

Başrollerinde Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz'in gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Alev Alev dizisi bu sezon final yapmaya hazırlanıyor. Yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlendiği ve üç kadının hikayesini anlatan Alev Alev dizisinin oyuncuları, daha final yapmadan yeni projelerle anlaşmalar yapmaya başladı bile. Alev Alev dizisi 28. Bölümü ile ekranlara feda etmeye hazırlanıyor.

ALEV ALEV NE ZAMAN BİTİYOR?

Perşembe akşamları yayınlanan dizinin, dün akşamki yeni bölümünde ‘alevalevson2’ sosyal medya etiketiyle takipçilerinin üzüntülü yorumları yer aldı. Son iki bölümün kaldığını duyuran sosyal medya etiketi, Alev Alev takipçileri, sosyal medya üzerinden dizideki usta oyunculuklara çok sayıda iltifatlarda bulundu. Bu hafta 26. bölümü ile ekranlara gelecek olan Alev Alev dizisinin ekranlara veda tarihi belli oldu.

Yayın hayatına 2020 Kasım ayında başlayan ve yeni sezon onayı alamayan Alev Alev dizisi, 27 Mayıs Perşembe günü 28. bölümüyle ekranlara veda edecek.

ALEV ALEV OYUNCULARI

Demet Evgar

Dilan Çiçek Deniz

Hazar Ergüçlü

Cemre Kayabeyli

Zuhal Olcay

Çiçek Görgülü

Rüya Yıldırımlar Ataycı

Tomris Üstünpğlu

Ozan Akınsel - Berkay Ateş

Ömer Ataycı - Cihangir Ceyhan

Çelebi Kayabeyli - Cem Bender

İskender Kayabeyli - Berker Güven

Korkut Toprakoğlu - Yiğit Sertdemir

Seher Akınsel - Meltem Keskin

Adnan - Sekvan Serinkaya

Güneş - Kayra Orta

Atlas - Kaan Şener

Taner Güvenbağ - Fatih Çetintaş











