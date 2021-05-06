Magazin Alev Alev dizisinde Cemre sesini duyurmaya çalışıyor!

Alev Alev dizisinde Cemre sesini duyurmaya çalışıyor!

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Alev Alev dizisinde Cemre sesini duyurmaya çalışıyor!

Show TV’de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı Alev Alev’in yeni bölümünden ikinci ön izleme sahnesi izleyiciyle buluştu. Cemre'nin yaşadığı durumun izleyicileri derinden etkilediği sahnede Çelebi'nin korkusuyla yeniden saklanmak zorunda kalan Cemre, Rüya'nın sözleri üzerine sesini duyurmak için bir adım atıyor. Rüya'nın çektiği videoda yaşadıklarını anlatan Cemre'nin bu hamlesi ile neler olacağı merakla bekleniyor.

06 Mayıs 2021, Perşembe 14:22 Son Güncelleme:
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Çelebi, yurt dışına kaçmadan önce, Cemre'yi ölmekten beter edecek planını uygulamak için doğru zamanı kollamaya başlar. Çelebi'nin yaşadığına dair şüpheleri artan Cemre, sesini duyurmak için adeta çırpınmaktadır. Düğünden sonra Ömer Rüya'yı, aralarındaki aşk dolu anların bozulmaması için, tüm ihtimallerden uzakta bir balayı tatiline götürür. Cemre'nin psikolojisinin dağıldığını ve korkmakta da haklı olduğunu fark eden Ozan, Çelebi'nin yaşayıp yaşamadığını anlamak için zekice bir plan yapar. Ozan planı ile Çelebi'yi köşeye sıkıştırırken, kendisini de uçurumun kenarında bulur.

Yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlendiği, senaryosunu Burcu Görgün’ün yazdığı dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven ile usta oyuncu Zuhal Olcay buluşuyor.

Alev Alev'in yeni bölümü yarın akşam saat 20.00’de Show TV'de!

İşte "Alev Alev"in 26. Bölümünden 2. Ön İzleme Sahnesi;




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