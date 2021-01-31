Son olarak Alev Alev dizisindeki başarılı oyunculuğuyla sık sık gündeme gelen Demet Evgar ile ilgili aramalar hız kazandı. Demet Evgar'la ilgili merak edilenleri sizin için derledik. İşte Demet Evgar'ın oynadığı diziler ve hayatı ile ilgili detaylar...

18 Mayıs 1980'de Manisa'da doğan Demet Evgar Arnavut kökenli. Oyunculuğa 17 yaşında Manisa'da amatör bir topluluk olan Afsem Tiyatrosu'nda başladı. Sahneye ilk kez Ray Cooney "Kaç Baba Kaç (It runs in the family)" başlıklı oyunuyla çıktı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarının Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Konservatuvar eğitimi sırasında arkadaşlarıyla "Tiyatro Kılçık" adında bir topluluk kurdu. Bu toplulukta oyuncu ve oyun yazarı olarak çalıştı. Kenter Tiyatrosu'nda "Aşk Çemberi" adlı oyunda ve "Tiyatro Kılçık"ta “Takanlar ve Takılanlar” ve “Ayşegül Hindistan’da” adlı oyunlarda rol aldı. 2009 senesinde Kent Oyuncuları tiyatrosunda Mehmet Birkiye yönetmenliğinde sahnelenen Cimri oyununda "Elise" karakterini canlandırdı. Bu rol ile 2010 yılında düzenlenen 8. Tiyatro Ödülleri ödül töreninde "Yılın Kadın Oyuncusu" ödülüne layık görüldü.

Aslı ile Kerem, Bütün Çocuklarım ve Emret Komutanım adlı televizyon dizilerinin yanı sıra Banyo ve Beyza’nın Kadınları isimli sinema filmlerinde oynadı. 2007'de, Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahnelenen "Rock Müzikalleri"nde rol aldı. 2009'da Mahsun Kırmızıgül'ün Güneşi Gördüm filminde "Havar" karakterini canlandırdı. 2010 yılında ise Yahşi Batı filminde Cem Yılmaz ve Ozan Güven ile başrolleri paylaştı. Hemen ardından Vay Arkadaş filminde Mete Horozoğlu, Ali Atay ve Fırat Tanış ile birlikte oynadı.

İlk olarak Türkmax'te yayınlanan, ardından Star TV'ye geçen 1 Erkek, 1 Kadın adlı televizyon dizisinde "Zeynep Yıldırım" karakterini canlandırdı. Özgü Namal'ın jüri üyeliğini yaptığı Yetenek Sizsiniz Türkiye programına Namal'ın yerinde kısa süreliğine bulundu. 2012 yılında manken Didem Soydan ile GQ dergisinin kapak sayfasına birlikte pozlar vermişlerdir. 2015 yılında Türk sinemasının 100 yıllık geçmişini taçlandırmak ve kutlamak maksadıyla Beyoğlu Belediyesi Başkanlığı ve TÜRSAK Vakfı iş birliğinde T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Başbakanlık Tanıtma Fonunun destekleri ile düzenlenen "Türk Sinemasının 100. Yılında En İyi İlk On'ları" projesi kapsamında Türk sinema tarihinin en iyi 10 kadın komedi oyuncusundan biri olarak seçilmiştir. 2017 yılında Engin Günaydın ile başrollerini paylaştığı Aile Arasında filmi 5,3 milyon seyirci tarafından izlenmiş ve Türkiye'de bilet satış kayıtlarının tutulmaya başlandığı 1989 yılından sonraki dönemde en çok izlenen 10 sinema filmi arasına girmiştir. 2018 yapımı TV dizisi Avlu ile dikkatleri yeniden üzerine çeken Demet Evgar, Ceren Moray, Kenan Ece, Şebnem Dönmez, Teoman Kumbaracıbaşı gibi isimlerle başrolde oynamıştır.

Tiyatro oyunları

Hedda Gabler : Henrik Ibsen - Pangar - 2019

Kozalar : Adalet Ağaoğlu/Ayşenil Şamlıoğlu - Pangar - 2016

39 Basamak : John Buchan/Patrick Barlow - Müşterek - 2016 /// 22. Sadri Alışık Ödülleri'nde Komedi, Kara Komedi ve Müzikal'de En İyi Kadın Oyuncu ödülüne aday gösterildi.

Kral (Soytarım) Lear : William Shakespeare/Yiğit Sertdemir - Altıdan Sonra Tiyatro & Pangar - 2014

Macbeth : William Shakespeare - Pangar - 2012

Cimri : Molière - Kent Oyuncuları - 2009 /// 15. Sadri Alışık Ödülleri'nde Müzikal ya da Komedi'de En İyi Kadın Oyuncu ödülüne aday gösterildi.

39 Basamak : John Buchan/Patrick Barlow - Kent Oyuncuları - 2007 /// 13. Sadri Alışık Ödülleri'nde Müzikal ya da Komedi'de En İyi Kadın Oyuncu ödülüne aday gösterildi.

Ayşegül Hindistan'da : Tiyatro Kılçık - 2006

Anna Karenina : Lev Nikolayeviç Tolstoy - Kent Oyuncuları - 2006 /// 12. Sadri Alışık Ödülleri'nde Drama'da En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.

Gece Mevsimi : Rebecca Lenckiews - Kent Oyuncuları - 2005 /// 10. Afife Tiyatro Ödülleri'nde Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu ödülünü kazandı.

Aşk Çemberi : David Hare - Kent Oyuncuları - 2003

Takanlar ve Takılanlar : Tiyatro Kılçık - 2000

Kadınlar da Savaşı Yitirdi

Dizi ve sinema

Demet Evgar'ın rol aldığı diziler ve filmler:

2018 – Avlu (Deniz Demir) (TV Dizisi)

2017 – Sofra Sırları (Neslihan) (Sinema Filmi)

2017 – Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok (Handan Soylu) (Sinema Filmi)

2017 – Aile Arasında (Solmaz) (Sinema Filmi)

2016 – 2017 – Vatanım Sensin (Kara Fatma) (TV Dizisi)

2015 – Yok Artık (Ceyda) (Sinema Filmi)

2015 – Kötü Kedi Şerafettin (Misket (ses)) (Sinema Filmi)

2013 – Sen Aydınlatırsın Geceyi (Yasemin) (Sinema Filmi)

2011 – Cast-ı Olan mı Var (Kısa Film)

2011 – Başlangıç (Duygu) (Kısa Film)

2010 – Vay Arkadaş (Nil) (Sinema Film)

2009 – Yahşi Batı (Suzan Van Dyke) (Sinema Filmi)

2009 – Masumlar (Başak) (TV Dizisi)

2009 – Güneşi Gördüm (Havar) (Sinema Filmi)

2009 – 2014 – 1 Erkek 1 Kadın (Zeynep) (TV Dizisi)

2007 – Gençlik Başımda Duman (TV Dizisi)

006 – Karanlıkta Makyaj (Seslendirme ) (Sinema Filmi)

2006 – Erkekler Ağlamaz (Zeynep) (TV Dizisi)

2006 – Bir Demet Tiyatro (Şermiye) (TV Dizisi)

2005 – 2006 – Emret Komutanım (Üsteğmen Çiğdem) (TV Dizisi)

2005 – Beyza'nın Kadınları (Beyza Türker) (Sinema Filmi)

2005 – Banyo (Hülya) (Sinema Filmi)

2004 – Bütün Çocuklarım (Eyşan Kıroğlu) (TV Dizisi)

2003 – Çınaraltı (Nilüfer) (TV Dizisi)

2003 – Yuvam Yıkılmasın (Hülya)

2002 – Aslı İle Kerem (Yeliz) (TV Dizisi)

2001 – Tatlı Hayat (Defne) (TV Dizisi)