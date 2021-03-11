Magazin Alev Alev dizisinin kadrosuna flaş transfer

Alev Alev dizisinin kadrosuna flaş transfer

Magazin

Alev Alev dizisinin kadrosuna flaş transfer

Ay Yapım imzalı bu sezonun sevilen dizisi 'Alev Alev' hikayesi ve oyuncularıyla dikkat çeken yapımlar arasında. SHOW TV'de ekranlara gelen Alev Alev dizisinin kadrosuna iki isim daha dahil oldu.

11 Mart 2021, Perşembe 21:49 Son Güncelleme:
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Yayınlandığı ilk günden itibaren çok konuşulan Ay Yapım imzalı, Show TV’de ekranlara gelen ‘Alev Alev’in kadrosuna iki isim dahil oldu. Diziye Sahra Şaş ve Bora Cengiz katıldı.

Sahra Şaş, Cihangir Ceyhan'ın hayat verdiği Ömer'in mahalleden eski kız arkadaşı Zeyno'ya hayat verirken, Bora Cengiz ise Dilan Çiçek Deniz'in canlandırdığı Rüya karakterinin iş başvurusunda bulunduğu hukuk bürosunun sahibi ve aynı zamanda üniversite arkadaşı Serkan karakteriyle ekranlara gelecek. Bu iki yeni karakterin hikayeye nasıl yön vereceği ise gizemini koruyor.

Alev Alev dizisinin oyuncu kadrosunda Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven ve Toprak Can Adıgüzel, Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz ve usta oyuncu Zuhal Olcay yer almaktadır.


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