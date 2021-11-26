Magazin Alev Karslı büyük beden elçisi oldu

Alev Karslı büyük beden elçisi oldu

Magazin

Alev Karslı büyük beden elçisi oldu

Ünlü şarkıcı Hadise geçtiğimiz aylarda çıkardığı giyim markasının yeni ürün çekimlerinde birlikte çalıştığı başarılı makyaj sanatçısı Alev Karslı ile birlikte objektif karşısına geçti.

26 Kasım 2021, Cuma 17:51 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kariyeri boyunca modellere makyaj yapan makyaj sanatçısı Alev Karslı bu kez kendisi model oldu. Markasına hemen hemen bütün kadınların giyebileceği ölçüde elbiseler tasarlayan Hadise’nin bu koleksiyonu sosyal medyada bir hayli beğenildi. Hadise, her beden kadının kendini iyi hissetmesi için çıktığı marka yolculuğunda, oluşturduğu “Kert” isimli giyim markasının hem beden aralıklarını genişletti, hem de koleksiyona yeni ürünler ekledi. Yeni eklenen modeller yine hem gündüz, hem gece rahatlıkla giyilebilecek tarzda ve kadınların yılbaşında ne giyeceğim derdini de ortadan kaldırıyor. Kıyafet koleksiyonunu Türkiye’de digital platform üzerinde satışa çıkaran Hadise ilerleyen günlerde yurtdışında da satışa çıkmaya hazırlanıyor…

Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
26 Kasım 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Mehmet Coşkundeniz
Bırakın herkes kendi istediği kıyafeti giysin
Mehmet Coşkundeniz
Uğur Alkapar
Babasının oğlu
Uğur Alkapar
Hande Kazanova
22 Kasım haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
Vizyon kazanma zamanı
Öner Döşer
Suna Akyıldız
Alkazar'a davet
Suna Akyıldız
Şirin Sever
Ben de utandım Boji!
Şirin Sever
Funda Duru
Gülçin Ergül: Kimse sizin diğer yarınız değil, önemli olan kendinizi bütün hissetmek
Funda Duru
Gökçen Erdoğan
Partnerinizle konuşun
Gökçen Erdoğan
Yasemin Candemir
Doğru ortam hazırlanırsa yaratıcılık geliştirilebilir!
Yasemin Candemir
Bekir Saçar
Ünlülerin küvette poz yarışı
Bekir Saçar
Elif Demirtaş Bilir
Yargı dizisinde İnci’nin sevgilisiyle ilgili müthiş bir ipucu yakaladık
Elif Demirtaş Bilir
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Tarkan'ın kuzeni Servet Tevetoğlu yakalandı