Alev Karslı büyük beden elçisi oldu

Kariyeri boyunca modellere makyaj yapan makyaj sanatçısı Alev Karslı bu kez kendisi model oldu. Markasına hemen hemen bütün kadınların giyebileceği ölçüde elbiseler tasarlayan Hadise’nin bu koleksiyonu sosyal medyada bir hayli beğenildi. Hadise, her beden kadının kendini iyi hissetmesi için çıktığı marka yolculuğunda, oluşturduğu “Kert” isimli giyim markasının hem beden aralıklarını genişletti, hem de koleksiyona yeni ürünler ekledi. Yeni eklenen modeller yine hem gündüz, hem gece rahatlıkla giyilebilecek tarzda ve kadınların yılbaşında ne giyeceğim derdini de ortadan kaldırıyor. Kıyafet koleksiyonunu Türkiye’de digital platform üzerinde satışa çıkaran Hadise ilerleyen günlerde yurtdışında da satışa çıkmaya hazırlanıyor…