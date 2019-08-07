Alevlerin arasında kalan yavru köpekler kurtarıldı

İlçe merkezindeki Tufanpaşa Mahallesi Uludağ Sokak’taki boş arsadaki çalılık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

YAVRULARI KURTARMAK İÇİN SEFERBER OLDULAR

Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Bu arada alevlerin içindeki köpek yavrularını gören itfaiye erleri, yangını bırakıp, yavruları kurtarabilmek için seferber oldu.

MAHALLELİ SAHİP ÇIKTI

Yavru köpeklerden 1’i telef olurken, 4’ü kurtarıldı. Su ile serinletilen 4 yavru köpeğe mahalle sakinleri sahip çıktı.

DHA