Türkiye Alevlerin arasında kaldı! 24 yaşındaki Nur'dan kahreden haber geldi!

Alevlerin arasında kaldı! 24 yaşındaki Nur'dan kahreden haber geldi!

Türkiye

Alevlerin arasında kaldı! 24 yaşındaki Nur'dan kahreden haber geldi!

Muğla'nın Ortaca ilçesinde 24 yaşındaki Nur Yelmer evde çıkan yangında hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınan yangının derin dondurucunun elektrik aksamından çıktığı belirtildi.

04 Ocak 2022, Salı 16:39 Son Güncelleme:
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Muğla Ortaca ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Türkan Saylan Sokak'ta bulunan dubleks evde, saat 01.00 sıralarında yangın çıktı. Evden yükselen dumanları fark eden çevredekiler, 112'yi aradı. İhbar üzerine eve itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangında yoğun dumana maruz kalan Nur Yelmer (24), itfaiye ekipleri tarafından evden çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay yerinde ilk sağlık müdahalesi yapılan Yelmer, Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yelmer, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınan yangının derin dondurucunun elektrik aksamından çıktığı belirtilirken, Nur Yelmer, kılınan namazın ardından Ortaca Cumhuriyet Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.


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