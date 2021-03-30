Alex de Souza, Emre Belözoğlu'na destek verdi
Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza, yeni teknik direktör Emre Belözoğlu'na destek mesajı gönderdi. Alex ve Emre uzun yıllar takım arkadaşlığı yapmıştı.
30 Mart 2021, Salı 10:22 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun teknik sorumluluğa getirilmesine Alex de Souza'dan paylaşım geldi. Sarı lacivertli takımın efsane futbolcusu, eski takım arkadaşına sosyal medyadan destek verdi.
Brezilyalı eski yıldız, Fenerbahçe Kulübü'nün resmi Twitter hesabında Belözoğlu'nun açıklamalarının paylaşıldığı mesajın altına "Başarılar Emre" diye yazdı. Mesaja nazar boncuğu emojisi koyması dikkat çekti.
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