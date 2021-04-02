Alex de Souza, futbola başladığı Sao Paulo’da antrenör oldu

Futbola ilk başladığı Sao Paulo’da şimdi antrenör olarak görev alacağına vurgu yapan Brezilyalı, şu ifadeleri kullandı; "04/02/95, Futbolda ilk profesyonel maçım. 02/04/21, Antrenör olarak sözleşmem başlıyor. Tarihlerin tesadüfü.. Aynı hisler ve aynı tutku.."

DHA