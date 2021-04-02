Futbol Alex de Souza, futbola başladığı Sao Paulo’da antrenör oldu

Alex de Souza, futbola başladığı Sao Paulo’da antrenör oldu

Futbol

Alex de Souza, futbola başladığı Sao Paulo’da antrenör oldu

Fenerbahçe’nin Brezilyalı eski yıldızı Alex de Souza, ülkesinin takımlarından Sao Paulo’da antrenörlük görevine getirildiğini açıkladı. Souza, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, resmi sözleşmeyi bugün imzaladığını belirtti.

02 Nisan 2021, Cuma 20:51 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Futbola ilk başladığı Sao Paulo’da şimdi antrenör olarak görev alacağına vurgu yapan Brezilyalı, şu ifadeleri kullandı; "04/02/95, Futbolda ilk profesyonel maçım. 02/04/21, Antrenör olarak sözleşmem başlıyor. Tarihlerin tesadüfü.. Aynı hisler ve aynı tutku.."

DHA

Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Vincent Aboubakar'ın durumu bugün belli olacak