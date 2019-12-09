Alex de Souza İstanbul’a geldi

Sarı-Lacivertliler’in unutulmaz oyuncusu İstanbul’a geldi. Alex de Souza, bir süredir PRP tedavisi gördüğü bir hastanede basın mensuplarıyla buluşacak.

Brezilyalı eski yıldız, saat 15.00'te yapılacak etkinlikte hem İstanbul’daki sevenleriyle hasret giderecek hem de gazetecilerin sorularını yanıtlayacak.

Samet Güzel paylaştı: 'Kaptan özlemiş'

Alex de Souza'nın yaptıracağı PRP tedavisi nedir?

PRP tedavisi kırışıklık, leke oluşumları, sivilce ve yara izleri, cilt çatlakları ve saç dökülmelerinde kullanılır. Uygulama sonrasında sarkma ve kırışıklık izleri azalır. PRP tedavisi 2-4 hafta aralıklarla yapılır.