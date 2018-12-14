Fenerbahçe'de teknik direktör sorunu sona erdi. Sarı-lacivertliler, 2013-14 sezonunda takımı şampiyon yapan Ersun Yanal'la yeniden anlaşma sağladı. Resmi internet sitesinden yapılan açıklamada 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Bu gelişmenin ardından sarı-laciverlilerin efsane isimlerinden Alex de Souza, Instagram hesabından Ersun Yanal paylaşımında bulundu. Alex, paylaştığı Ersun Yanal fotoğrafının altına şu sözleri yazdı:

"Bol şans dilerim ve umarım çalışmasının karşılığını en iyi şekilde alır. Kulübe geri dönüşün hayırlı olsun, her zaman destekteyim.