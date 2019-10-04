1 buçuk saat boyunca Alex

Alex'in filmi 'Alex Camera 10' Coritiba'nın Criciuma ile oynayacağı Brezilya ligi maçından hemen önce taraftarlara izletilecek.

93 dakika süren belgeseli koca bir stadyum hep beraber izleyecek olan Coritiba taraftarı için bu deneyim bir ilk olacak. Hem taraftar, hem de Alex için duygusal anların yaşanmasının beklendiği gece 12 Ekim gecesi gerçekleşecek.

Sinema ve futbol iç içe

Alex'in hayatını ve kariyerini konu alan film 11 Ekim günü vizyona girecek ve filme bilet alan ilk 500 kişi aynı zamanda ertesi gün oynanacak Coritiba-Criciuma maçındaki tarihi ana şahit olma hakkı kazanacak. Stadyuma davet edilecek 500 taraftar, maçtan önce Alex'in filmini bir kez daha renkdaşlarıyla beraber izleyip ardından da maçı seyredebilecek.

12 Ekim akşamı Alex de Souza'nın da stadyumda olması bekleniyor.

"Bu bir ilk"

'Alex Camera 10' filminin yazarı ve yönetmeni Adriano Rattmann, "Sinemayı tam olarak hikayenin olduğu yere, stadyuma kuracağız. Alex'in kariyeri burada inşa edildi ve film burada gösterilecek. Bu bir ilk olacak. Hiç şüphe yok ki bu film tarihe geçmeyi hak ediyor" dedi.

Alex'in filminin Türkiye'ye geliş tarihi ise henüz bilinmiyor fakat başta Fenerbahçe taraftarı olmak üzere birçok Türk futbolsever merakla bu filmi bekliyor.