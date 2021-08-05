Beşiktaş, Çin kulübü Jiangsu ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan Brezilyalı orta saha Alex Teixeira ile sözleşme imzaladı.

Yaklaşık 1 aydır siyah beyazlı yönetimin görüşmelerini sürdürdüğü 31 yaşındaki yıldızla son pürüzler görüşüldü ve anlaşma sağlandı.

Ortacizgi.com'un haberine göre; Teixeira'nın pazartesi günü İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçmesi ve ardından siyah beyazlı kulübün resmi açıklamayı yapması bekleniyor.

Brezilya'nın Vasco da Gama altyapısında yetişen Teixeira, 2008 yılında A takıma çıktı. Burada performansı sonrasında Ukrayna takımı Shakhtar Donetsk tarafından keşfedilen Brezilyalı yıldız 6 milyon euro bonservis bedeliyle Shakhtar'ın yolunu tuttu. Yıldızını burada parlatan 31 yaşındaki futbolcu 50 milyon euro gibi rekor bir bonservis ile Çin'in Jiangsu Suning takımına gitti. Burada geçirdiği 4,5 senenin ardından sözleşme uzatmayan Alex futbol hayatına Beşiktaş'ta devam edecek.