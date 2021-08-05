Alex Teixeira'dan Beşiktaş formalı paylaşım
Beşiktaş'ın uzun süredir görüşmeleri sürdürdüğü Alex Teixeira transfer bitti. Brezilyalı oyuncu resmi Instagram hesabından Beşiktaş formalı bir fotoğrafını, Beşiktaş marşıyla beraber paylaştı.
05 Ağustos 2021, Perşembe 17:14 Son Güncelleme:
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Alex Teixeira artık resmen Beşiktaş'ta. Oyuncuyla anlaşma sağlandı ve kısa süre içerisinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Teixeira, resmi Instagram hesabından fotoşopla Beşiktaş forması giydirilmiş bir pozunu paylaştı.
Paylaşımda Beşiktaş marşlarından birini de kullandı.
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