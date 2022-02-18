Alex Teixeira'ya Beşiktaş'tan teklif!
Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Alex Teixeira'ya teklif geldiği ve siyah-beyazlı yönetimin her teklifi değerlendireceği belirtildi.
18 Şubat 2022, Cuma 11:53 Son Güncelleme:
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Sezon başında büyük umutlarla transfer olmasına karşın beklenen patlamayı bir türlü yapamayan Alex Teixeira ile ilgili dikkat çeken transfer gelişmesi yaşandı.
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 20 maçta sadece 4 gol kaydedebilen Teixeira'ya teklif geldiği belirtildi.
beIN SPORTS'un haberine göre; Brezilyalı hücumcuya Çin'den teklif geldiği ve siyah-beyazlı yönetimin de bu teklifleri değerlendireceği kaydedildi.
Teixeira daha önce de Çin'de oynamış ve Jiangsu'nun formasını giymişti.
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