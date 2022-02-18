Futbol Alex Teixeira'ya Beşiktaş'tan teklif!

Alex Teixeira'ya Beşiktaş'tan teklif!

Futbol

Alex Teixeira'ya Beşiktaş'tan teklif!

Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Alex Teixeira'ya teklif geldiği ve siyah-beyazlı yönetimin her teklifi değerlendireceği belirtildi.

18 Şubat 2022, Cuma 11:53 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Sezon başında büyük umutlarla transfer olmasına karşın beklenen patlamayı bir türlü yapamayan Alex Teixeira ile ilgili dikkat çeken transfer gelişmesi yaşandı.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 20 maçta sadece 4 gol kaydedebilen Teixeira'ya teklif geldiği belirtildi.

beIN SPORTS'un haberine göre; Brezilyalı hücumcuya Çin'den teklif geldiği ve siyah-beyazlı yönetimin de bu teklifleri değerlendireceği kaydedildi.

Teixeira daha önce de Çin'de oynamış ve Jiangsu'nun formasını giymişti.


İlgili Haberler
Yuri Gorshkov: Galatasaray benimle iletişime geçti!


Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 'Öyle bir teklif varsa, düşünmem satarım!' Fenerbahçe'nin Slavia Prag yenilgisi sonrası açıkladı