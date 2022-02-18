Sezon başında büyük umutlarla transfer olmasına karşın beklenen patlamayı bir türlü yapamayan Alex Teixeira ile ilgili dikkat çeken transfer gelişmesi yaşandı.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 20 maçta sadece 4 gol kaydedebilen Teixeira'ya teklif geldiği belirtildi.

beIN SPORTS'un haberine göre; Brezilyalı hücumcuya Çin'den teklif geldiği ve siyah-beyazlı yönetimin de bu teklifleri değerlendireceği kaydedildi.

Teixeira daha önce de Çin'de oynamış ve Jiangsu'nun formasını giymişti.







