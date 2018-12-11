Alex Telles taraftara üçlü çektirdi

Sarı-kırmızılı taraftarların isteği üzerine tribüne giden Alex Telles, "üçlü" çektirdi.

Öte yandan, Porto'nun kadrosunda cezalı Jesus Corona, ceza sınırındaki Otavio ve Militao ile sakat olan Vincent Aboubakar yer almadı.

FATİH TERİM'E SEVGİ GÖSTERİSİ

Galatasaraylı taraftarlar, karşılaşma öncesinde teknik direktör Fatih Terim'e sevgi gösterisinde bulundu. Taraftarlar, tribüne çağırdıkları tecrübeli teknik adam için, "İmparator Fatih Terim" şeklinde tezahürat yaptı.Fatih Terim, taraftarların desteğine alkışlarla karşılık verdi.