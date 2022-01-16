Alex, Tuncay Şanlı'nın doğum gününü unutmadı: Seni seviyorum Kaptan!
Fenerbahçe'nin iki eski efsanesi Alex de Souza ile Tuncay Şanlı arasındaki muhabbet devam ediyor. Alex, Türkiye ile ilgili birçok önemli günü es geçmediği gibi buradaki dostlarını da unutmuyor. Alex, Tuncay'ın doğum gününü kutladı.
16 Ocak 2022, Pazar 15:31 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'nin iki eski kaptanı birbirlerini hala unutmuyor. Bugün Tuncay Şanlı'nın doğum günü ve Şanlı, 40 yaşına bastı.
Alex, Twitter hesabından, "Kaptan Tuncay Şanlı, doğum günün kutlu olsun. Seni seviyorum Kaptan" cümlelerini yazarak sarı lacivert kalp koydu.
https://twitter.com/Alex10/status/1482689012435501058
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