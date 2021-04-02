Moda Alexander McQueen gerçek kürk kullanmayı bıraktı

Alexander McQueen gerçek kürk kullanmayı bıraktı

Moda

Alexander McQueen gerçek kürk kullanmayı bıraktı

Moda devleri artık daha çevreci bir tutum sergiliyor. Çoğu lüks marka, ürünlerinde gerçek kürk kullanmayı bıraktı. Kürkü reddeden markalara Alexander McQueen de eklendi. Birçok ünlünün favori giyim markası olan Alexander McQueen, ürünlerinde gerçek kürk kullanmayı bıraktığını açıkladı.

02 Nisan 2021, Cuma 10:47 Son Güncelleme:
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İngiliz lüks moda markası Alexander McQueen, hayvan haklarını savunan Humane Society kuruluşunun kampanyalarında çalıştıktan sonra tasarımlarında gerçek kürkü kullanmayı bıraktığını açıkladı. Alexander McQueen’in Balenciaga, Burberry, Stella McCartney, Armani, Prada, Chanel, Versace ve Michael Kors gibi uluslararası markaların da kürkü bırakmasının ardından benzer bir karar aldığı duyuruldu.

NTV'de yer alan habere göre Humane Society, İngiltere’de kürk satışlarını sona erdirmek için Kürksüz Britanya kampanyasında 10 yıldır Alexander McQueen, Gucci ve Balenciaga gibi ünlü markaların sahibi olan Kerring şirketiyle çalıştıklarını bildirerek kararı memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

"KÜRKÜN MODERN TOPLUMDA YERİ YOK"

Humane Society’nin CEO’su Kitty Block, “Alexander McQueen gibi büyük bir moda markasının gerçek kürkü bırakması, kürkün modern bir toplumda yeri olmadığına dair net bir mesaj veriyor” dedi.

Anketlerin İngilizlerin yüzde 80’inin kürk kullanan markaları acımasız, modası geçmiş veya etik olmayan kelimeleriyle ilişkilendirdiğini gösterdiğini belirten Block, bu nedenle kürkün reklam açısından batmakta olan bir gemi olduğunu söyledi.

DÜŞES'İN GÖZDE MARKASI

Alexander McQueen’in İngiliz Prens William’ın eşi Düşes Kate’in favori markası olduğu biliniyor. Düşes Kate 2011’de gelinliği için bu markayı tercih etmişti.

Düşes ayrıca birçok önemli etkinlikte yine  Alexander McQueen tasarımlarını giyiyor.


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