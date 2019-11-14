Alexander Wang kese çanta çıkardı

Amerikalı moda tasarımcısı Alexander Wang, kendi ismini taşıyan markasında farklı tasarımlara yer vererek adından söz ettirmeye devam ediyor. 2020 koleksiyonunu yayınlayan Alexander Wang, sokak modası ve klasik giyimi harmanlayarak bir moda karmaşası yarattı. Kovboy pantolonları, deri parçalar, geniş kürkler ve kazaklar ile Alexander Wang sevenleri, kışı oldukça sıcak geçirecek.

Ancak Alexander Wang'ın 2020 kreasyonunda göze çarpan bir parça, sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı. Kese kağıdı görünümlü bu çanta özellikle taba rengi ile , ilk bakışta fast food yemeği poşetine benziyor. Polyester ve saten dokulardan üretilen çanta, 240 euroya (2 bin 150 lira) satışa çıktı.

Alexander Wang, yeni çantasının satışını sosyal medya hesabından, 'Atıştırmalığa benziyor. Öğle yemeği şeklindeki çantamız şimdi satışta' şeklinde duyurdu.









Farklı renk seçenekleri de bulunan çantayı kese kağıdından ayıran özellik ise üzerinde Alexander Wang logosunun olması.

Sosyal medyada büyük ilgi çeken bu çantaya fast food zinciri McDonald's da yorum yaptı. Restoranın olmazsa olmazı kese kağıdının fotoğrafını paylaşan McDonald's, 'İlk biz yaptık' diyerek Alexander Wang'a esprili bir gönderme yaptı.

Alexander Wang'ın bu esprili göndermeye bir tepki gösterip göstermeyeceği ise sosyal medyanın merak konusu.

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