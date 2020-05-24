Futbol Alex'ten duygulandıran Fenerbahçe paylaşımı

Alex'ten duygulandıran Fenerbahçe paylaşımı

Futbol

Alex'ten duygulandıran Fenerbahçe paylaşımı

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Alex de Souza, sarı-lacivertlilerin efsane ismi Lefter Küçükandonyadis'in elini öptüğü fotoğrafla Ramazan Bayramı mesajı yayımladı.

24 Mayıs 2020, Pazar 20:35 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'nin unutulmaz oyuncusu Brezilyalı Alex de Souza, Ramazan Bayramı mesajı için sosyal medya hesabından duygulandıran paylaşımda bulundu. 42 yaşındaki eski futbolcu, sarı-lacivertli kulübün efsanelerinden merhum futbolcu Lefter Küçükandonyadis'in elini öptüğü fotoğrafı paylaşıp, "Herkese iyi bayramlar" yazdı.

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