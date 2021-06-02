Türkiye Aleyna Çakır davasında önemli gelişme! Zorla getirilecek

Aleyna Çakır davasında önemli gelişme! Zorla getirilecek

Türkiye

Aleyna Çakır davasında önemli gelişme! Zorla getirilecek

Ankara'da Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in ölümüne ilişkin sevgilisi Ümitcan Uygun hakkında açıklan davada tanık Merve A.'nın duruşmalara zorla getirilmesine karar verildi.

02 Haziran 2021, Çarşamba 13:17 Son Güncelleme:
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Kamuoyunda 'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen'in geçen yıl 3 Haziran'da Keçiören'deki evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturmada, sevgilisi Ümitcan Uygun gözaltına alınıp, serbest bırakılmıştı.


Sema Esen, ölümünden yaklaşık 3 ay önce, 17 Nisan'da kendisine şiddet uyguladığı anlara ait görüntüleri sosyal medyada canlı yayınlayan Uygun hakkında şikayetçi olmuştu. Bu soruşturma kapsamında da tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Uygun ve o sırada evde bulunun arkadaşı Enes Ö. hakkında 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'tehdit' suçlarından dava açıldı. 

Hakkında farklı suçlamalarla çok sayıda soruşturma olan, sosyal medyada uyuşturucu kullanırken, çekilen görüntüleri nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Ümitcan Uygun'un Ankara 17’nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi.

TANIKLARIN DİNLENMESİ İSTENDİ

Duruşmaya sanık Ümitcan Uygun, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, Sema Esen’in ağabeyi Himmet Esen ve taraf avukatları da katıldı. Söz alan Esen ailesinin avukatları, dosyaya giren belgelerin maddi gerçeği ortaya çıkardığını, internet aboneliği ile ilgili istenilen belgenin, davanın seyrini değiştirmeyeceğini belirterek, mahkemeden mütalaanın açıklanmasını talep etti. Sanık avukatı ise evin Ümitcan Uygun tarafından kiralandığını, bununla ilgili ev sahibinin ifadesinin dosyada mevcut olduğunu belirtip, dinlenmeyen tanıkların dinlenmesini istedi.

TANIK MERVE İÇİN ZORLA GETİRİLME KARARI

Mahkeme heyeti, tanık Sevilay A.'nın dinlenmesinin dosyaya katkı sağlamayacağı gerekçesiyle dinlenmesinden vazgeçilmesine, olay anında evde bulunan ve çağrılara rağmen duruşmalara katılmayan tanık Merve A.'nın ise adresinin tespit edilerek, zorla getirilmesi için kolluğa müzekkere yazılmasına karar verdi. Duruşma, ertelendi.


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