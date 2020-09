Gerçek adı Sema Esen olan Aleyna Çakır’ı iddialara göre; erkek arkadaşı Ümit Can Uygun, tehditle pavyonda çalıştırıyor, kazandığı parayı elinden alıyor, genç kıza şiddet uyguluyordu. 3 Haziran’da Keçiören’deki evinde boynuna bornoz kuşağı dolanmış halde ölü bulunduğunda Ümit Can Uygun’un ifadesi alındı ama serbest bırakıldı. Sosyal medyada Ümit Can Uygun’un tutuklanması için kampanya başlatıldı.

Fuhuşa aracılık suçlaması

İddialara göre; Ümit Can Uygun, yetiştirme yurdunda öğretmen olan annesi Gülay Uygun aracılığıyla bulduğu genç kızları pavyonlara pazarlıyordu. Bu iddialar üzerine hakkında fuhuşa aracılık suçlamasıyla soruşturma başlatılan Gülay Uygun önceki akşam Keçiören’de boş arazide başından silahla vurularak ölmüş halde bulundu. Gülay Uygun’un yanında intihar notu bulunduğu ileri sürüldü.

Ümit Can Uygun’un silahlarla ve pavyonda çalıştırdığı kadınlardan elde ettiği iddia edilen paralarla verdiği bu poz tepki almıştı.

"İşin peşini bırakmayacağız"

Ümit Can Uygun, atv’deki programında Alleyna’yı konu eden Müge Anlı’yı annesinin ölümünden sorumlu tuttu. Müge Anlı ise dünkü programında, “Oğlu suçlanırken psikolojisi gayet sağlam kalan hanımefendi, soruşturma başlatılınca mı intihar eder? Aleyna intihar mı etti öldürüldü mü diye konuşurken, ikinci hanımefendi de aynı şekilde öldü. Bu işin peşini bırakmayacağız” dedi.

Bu fotoğraf Gülay Uygun ölü bulunduktan hemen sonra çekilmiş. Cesede sarılan kişi Ümit Can Uygun. Bir anda sosyal medyada yayılan fotoğrafı çeken ve servis eden kişinin kimliği meçhul.

CEVAP BEKLEYEN SORULAR

Gülay Uygun’un cesedi bulunduğunda maskesi ağzındaydı, yanında alışveriş poşetleri vardı ve ayakkabısının teki çıkmıştı. Bu deliller intiharı şüpheli hale getirmiyor mu?

Kurşunun Gülay Uygun’un ensesinden girdiği iddiası var. Bir insan kendi ensesine nasıl kurşun sıkabilir?

Gülay Uygun’un WhatsApp grubu kurup kızlara “İfadenizi alırlarsa hakkımda iyi şeyler söyleyin” diye yazdığı doğru mu?

Aleyna Çakır’ın cenazesine giden arkadaşı Emine Yanıkoğlu, üvey annesine “Benim de sonum Aleyna gibi olacak” dedikten 1 hafta sonra eşi tarafından öldürüldü. Cinayetin, bu iki ölümle bağlantısı var mı?