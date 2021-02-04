Türkiye Aleyna Çakır'da tespit edilen doku örneği Ümitcan Uygun'a ait çıktı

Aleyna Çakır'da tespit edilen doku örneği Ümitcan Uygun'a ait çıktı

Türkiye

Aleyna Çakır'da tespit edilen doku örneği Ümitcan Uygun'a ait çıktı

Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi raporu ile, Ankara'da evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'da tespit edilen doku ve sperm örneğinin, Ümitcan Uygun'un DNA'sı ile uyumlu olduğu belirlendi.

04 Şubat 2021, Perşembe 12:37 Son Güncelleme:
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Kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen, geçen yıl 3 Haziran'da Keçiören'deki evinde boynunda iple ölü bulundu. Sevgilisi olduğu belirtilen Ümitcan Uygun'un, daha önce Sema Esen'e şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler ise ölümünden kısa süre sonra sosyal medyada yer aldı. Bunun üzerine Esen'in ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Ümitcan Uygun, polis ekiplerince gözaltına alınıp, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Günlerce televizyon programına katılan Sema Esen'in ailesi, kızlarının ölümünden Ümitcan Uygun'u sorumlu tuttu.

Soruşturma kapsamında Ankara Adli Tıp Kurumu'nca düzenlenen raporda Sema Esen'in tırnaklarında doku ve vajinal frotisinde sperm bulundu. Soruşturmayı yürüten savcılık, Esen'in ölümüyle ilgili iddialar üzerine dosyayı, ayrıntılı rapor hazırlaması için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. Hazırlanan raporda Sema Esen'de tespit edilen doku ve sperm örneğinin aynı kişiye ait olduğu belirtildi.

Örnek alındı

Raporda ayrıca, Esen'in asılma dışında vücudunda tespit edilen belirtilerin ölüm meydana getirecek nitelikte olmadığı, iç muayenesinde kafatasında kırık, kafa içi kanama, iç kanama, beyin doku harabiyeti, iç organ ve büyük damar yaralanmasına rastlanılmadığı belirtildi. Raporda, ayrıcı yapılan incelemede kişinin asılma dışında travmatik tesirle öldüğünün tıbbi delilleri bulunmadığı anlatılarak, tespit edilen alkol düzeyinin de tek başına ölüm meydana getirebilecek düzeyde olmadığı vurgulandı. Esen'in, zehirlenme sonucu öldüğü yönünde de tıbbi delillere ulaşılamadığı ve ölümün ası sonucu meydana gelmiş olduğu belirtildi.

Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli şekilde hayatını kaybeden Sema Esen'in otopsi işleminde vajinal sürüntü örneği ile sağ eldeki tırnak parçasında tespit edilen DNA profilleri üzerinde gerekli mukayese işlemlerinin yapılması için Ümitcan Uygun'dan DNA örneği alınmasına karar verdi. Bu kapsamda yaklaşık 1 ay önce iki kadınla uyuşturucu kullanırken görüntülerinin sosyal medyada yer alması ardından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınıp tutuklanan Ümitcan Uygun'dan, cezaevine sevk edilmeden önce DNA örneği alındı. DNA örneği, karşılaştırma yapılması için Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi'ne gönderildi. Yapılan incelemede, Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'den çıkan sperm ve dokuların Ümitcan Uygun'a ait olduğu belirlendi. Savcılığa gönderilen raporda Esen'de bulunan sperm ve doku örneklerinin, Ümitcan Uygun'un DNA'sı ile uyumlu olduğu belirtildi.


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