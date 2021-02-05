Türkiye Aleyna Çakır'ın avukatı: Olay en başından beri Ümitcan'ın anlattığı şekilde olmadı

Aleyna Çakır'ın avukatı: Olay en başından beri Ümitcan'ın anlattığı şekilde olmadı

Türkiye

Aleyna Çakır'ın avukatı: Olay en başından beri Ümitcan'ın anlattığı şekilde olmadı

Ankara'da evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'da, Ümitcan Uygun'a ait doku ve sperm örneği bulunduğu tespit edilmişti. Aleyna Çakır'ın ailesinin avukatı Umut Yıldırım, dün alınan raporun değerli olduğunu, olayın en başından beri Ümitcan Uygun'un anlattığı şekilde olmadığını ifade etti.

05 Şubat 2021, Cuma 13:03 Son Güncelleme:
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Ankara'da evinde ölü bulunan, Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'de (21) tespit edilen doku ve sperm örneğinin, ölümüyle ilgili gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan ve uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Ümitcan Uygun'a ait olduğu belirlendi. Aleyna Çakır’ın ailesinin avukatı Umur Yıldırım Müge Anlı’nın programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Avukat Umur Yıldırım’ın açıklamaları şu şekilde:

Biz bu delilleri toplatmak için mücadele ettik, sona gelindi. Dün alınan rapor değerliydi. Biz en başından beri şunu söylüyorduk olay Ümitcan’ın anlattığı gibi değil. Çünkü olay örgüsüne uygun değil. Aleyna’nın vücudunda darp izleri çıktı. Tırnaklarında doku çıktı, sperm ve PSA bulundu. Anlatılan olayda yer verilmiyordu, bunların üzerine raporlar alınmaya başladı. Adli Tıp Kurumu’ndan gelen raporda birçok şey ortaya çıktı. Bedeninde lezyonlar çıktı. Bunun akabinde kime ait olduğunun belirlenmesi gerekiyordu. Savcılığa başvurumuzu yaptık, savcılık kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na yolladı. Adli tıp kurumu diğer raporu onayladı ve tırnakta çıkan dokularla sperm aynı erkeğe ait, dedi. Tırnakta çıkan dokular çok değerli. Bir boğuşma olmuş, çok net ortada.



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