Türkiye Aleyna Çakır'ın cesedinde bulunan DNA profilleriyle ilgili Başsavcılık'tan açıklama

Aleyna Çakır'ın cesedinde bulunan DNA profilleriyle ilgili Başsavcılık'tan açıklama

Türkiye

Aleyna Çakır'ın cesedinde bulunan DNA profilleriyle ilgili Başsavcılık'tan açıklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Aleyna Çakır'ın ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında maktulün cesedinde tespit edilen DNA profilleri üzerindeki işlemlerin sürdüğünü bildirdi.

10 Ocak 2021, Pazar 09:16 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Sema Esen'in klasik otopsi işleminde vajinal sürüntü örneği ile sağ eldeki tırnak parçasından tespit edilen DNA profilleri üzerinde gerekli mukayese işlemlerinin yapılması yönünde Cumhuriyet Başsavcılığımızca kanuni gereğine tevessül edilmiş olup işlemler devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Alayna Çakır cinayeti 

Ümitcan Uygun, 3 Haziran 2020'de Ankara'nın Keçiören ilçesi Yükseltepe Mahallesi'nde yaşayan ve "Aleyna Çakır" ismini kullanan kız arkadaşı Sema Esen'in evine gitmiş, kapıyı açmaması üzerine çilingirle kapının açılması sonrası Çakır'ın cansız bedeniyle karşılaşılmıştı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılmış, sosyal medyada erkek arkadaşının darbetmesi sonucu öldüğü iddiasıyla görüntüleri paylaşılan Çakır'a ait görüntülerin olaydan 1,5 ay önce çekildiği belirlenmişti.

Darp olayına ilişkin Uygun hakkında "Konut dokunulmazlığının ihlali, kasten yaralama, tehdit ve hakaret" suçlarından işlem yapılmıştı. Mahkeme, Uygun'u 30 gün süreyle 6284 sayılı kanun kapsamında şiddet mağdurunun konutuna, okuluna, iş yerine yaklaşmama tedbirleri uygulayarak serbest bırakmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Haziran 2020'de yaptığı açıklamada, Esen'in, erkek arkadaşı tarafından darbedilmesine ilişkin sosyal medyadan canlı yayımlanan görüntülerin ölümüyle ilgisinin bulunmadığını açıklamıştı.

İlgili Haberler
Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili raporda çelişki ortaya çıktı


Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Ablacım size nasıl bir ‘ben’ lazımdı?
Şirin Sever
Rauf Tamer
Özetli-yorum
Rauf Tamer
Erkut Can
Boğaziçili gençler aman dikkat!
Erkut Can
Murat Gülderen
2.000 liranın altındaki en iyi 10 telefon
Murat Gülderen
Hakan Çelik
Trump’ın azledilmesi çok tehlikeli olur
Hakan Çelik
Murat Çelik
Bir bilenden ABD analizi
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Kölecilerin bayrağıyla Senato’ya baskın...
Oral Çalışlar
Banu Şen
Beklentilerimiz ve biz seni çok bekledik 2021
Banu Şen
Büşra Özbelli
Pınar Gültekin olayında CHP'li milletvekilinin ismi neden açıklanmıyor?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Güne Başlarken | 10 Ocak 2021