Televizyonda gündüz kuşağı ekranında en çok izlenen program olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün Aleyna Çakır’ın olayı ele alındı. Geçtiğimiz günlerde evinde asılmış şekilde bulunan ve Aleyna Çakır ismini kullanan Sema Esen’in erkek arkadaşı tarafından öldürüldüğü iddia ediliyor.

Aleyna Çakır'ın cansız bedenini sevgilisi Ümitcan Uygun buldu fakat daha sonra ortaya çıkan video, söz konusu ölümün intihar değil cinayet olabileceği konusunda soru işaretlerine neden oldu. Ümitcan Uygun'un sevgilisi Aleyna Çakır'ı darp ettiği ve bayıldıktan sonra videoya çektiği görülüyor. Facebook'ta soyadlarını aynı yapan sevgililerin, birlikte yaşadığı ifade ediliyor. Olay gecesi Ümit'in arkadaşlarıyla Aleyna'nın evinin önünde toplandıkları, alkol aldıkları ve sabaha karşı da Aleyna'nın ölüm haberinin geldiği iddia ediliyor.

Videoya kaydedip paylaşmış

Müge Anlı'nın programına konu ile ilgili birçok kişi başvurup bilgi verirken, Ümitcan Uygun'un, daha önce Aleyna Çakır'ı döverek bayılttığı ve videoya kaydedip paylaştığı ortaya çıktı. Hayatını kaybeden 21 yaşındaki Aleyna Çakır'ın yapılan otopsi üzerine tırnaklarının içinde bir erkeğe ait deri parçaları bulundu.

Kapıdan vedalaştım, içeri girmedim

Sema Esen'in cesedini evde bulan sevgilisi Ümitcan Uygun polis sorgusunda “Aleyna 1 yıldır kız arkadaşım. Olaydan bir gün önce 2 Haziran'da akşam 20.00'de evinde yemek yedik. Sonra S.E. isimli bir arkadaşımızla kafeye uğrayıp, bir kokoreççide yemek yedik. Yemekten sonra S.E. ile Aleyna'yı evine bıraktık. Kapıdan vedalaştım, içeri girmedim. S.E. ile başka bir arkadaşıma gittik ve kalabalık bir erkek arkadaş grubu ile alkol aldık. Aleyna, bu arkadaşım ile görüşmemi istemiyordu, tartıştık. WhatsApp üzerinden gönderdiği mesajlarda intihar edeceğini ima etti. Ancak alkollü olmam ve ihtimal vermediğim için ciddiye almadım. Sabah mesajlarını okudum. Telefonla aradım, cevap alamadım. Kapıyı da açmayınca çilingir çağırdım. Eve girdiğimde salonda yatıyordu, 112'yi aradım” demişti.