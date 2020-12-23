Türkiye Aleyna Çakır'ın ölümünün şüphelisi Ümitcan Uygun'dan TikTok fenomenine tehdit: Seni de öldüreceğim
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Aleyna Çakır'ın ölümünün şüphelisi Ümitcan Uygun'dan TikTok fenomenine tehdit: Seni de öldüreceğim

Türkiye

Aleyna Çakır'ın ölümünün şüphelisi Ümitcan Uygun'dan TikTok fenomenine tehdit: Seni de öldüreceğim

Aleyna Çakır'ın ölümünde baş şüpheli olarak bilinen Ümitcan Uygun, sosyal medyada açılan bir canlı yayında TikTok fenomeni Abdullah S.'yi "Seni de öldüreceğim" diyerek tehdit etti. Uygun'a katılımcılardan tepki yağdı.

23 Aralık 2020, Çarşamba 13:52 Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz Haziran ayında evinde bornoz kuşağı ile kapıya asılı şekilde cansız bedeni bulunan Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun dün akşam Tiktok hesabı üzerinden bir canlı yayın başlattı.

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"Seni de öldüreceğim"

Yayın esnasında çok sayıda yorumu okuyan ve cevaplar veren Uygun'un yayınına Tiktok fenomeni Abdullah S. katıldı.

Sözleri şoke etti

Konuşma sırasında 'Adalet yerini bulacak' diyen Abdullah S.'ye sinirlenen ve alkollü olduğu değerlendirilen Uygun, alkol şişelerini göstererek tehdit ve küfürler savurmaya başladı. 'Seni de öldüreceğim' sözleri ise şoke etti.

Sabah'tan Çağrı Oğuz'un haberine göre; video sırasında Ümitcan Uygun'a yorum bölümünden tepki yağdı.

Öte yandan yine Uygun'un yakın arkadaşı G.Ö.'nün henüz reşit olmadığı iddia edilen genç bir kızla birlikte olduğu ifade edildi. Abdullah S.'nin yayınına bağlanan G.Ö. daha sonra çektiği küfür dolu video ile genç kızın reşit olduğunu ileri sürmesi dikkat çekti.

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