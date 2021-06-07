Magazin Aleyna Kalaycıoğlu kimdir? Survivor Aleyna Kalaycıoğlu hayatı ve mesleği

Aleyna Kalaycıoğlu kimdir? Survivor Aleyna Kalaycıoğlu hayatı ve mesleği

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Aleyna Kalaycıoğlu kimdir? Survivor Aleyna Kalaycıoğlu hayatı ve mesleği

Aleyna Kalaycıoğlu kimdir? Survivor Aleyna Kalaycıoğlu hayatı ve mesleği gibi sorular internette merak edilen konuların başında geliyor. Özellikle Survivor son bölümde yarışmacılardan Ayşe Yüksel ve ailesiyle yaşadıkları polemikle gündeme gelen Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi Zuhal Kalaycıoğlu, son günlerin en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor. İşte Survivor yarşmacısı Aleyna Kalaycıoğlu hakkında merak edilenler..

07 Haziran 2021, Pazartesi 00:32 Son Güncelleme:
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Survivor 2021'in başarılı yarışmacılarından biri olan Aleyna Kalaycıoğlu, Ayşe Yüksel ile yaşadığı tartışmalarla bir hayli konuşuluyor. İki yarışmacının ailelerinin tartışması sonrası Acun Ilıcalı olaya müdahalede bulundu. İşte Aleyna Kalaycıoğlu hakkında merak edilenler...

ALEYNA KALAYCIOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Aleyna Kalaycıoğlu 1998 yılında Bursa'da doğdu. Yalova’da büyüyen Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi ve babası 10 yaşındayken ayrıldı. Annesi ve babasının boşanmasının ardından annesi ve kardeşleriyle İstanbul’a taşınan Aleyna Kalaycıoğlu, liseden sonra dil eğitimi alarak sınavlara hazırlandı.

Amerika’da uçak mühendisliği bölümünü kazanan Aleyna Kalaycıoğlu 10 senedir voleybol oynuyor. Üç senedir de okul takımında yer alan Aleyna Kalaycıoğlu Survivor’a ilk defa bu sene başvurdu.

ALEYNA KALAYCIOĞLU'NUN BOYU KAÇ?

Aleyna Kalaycıoğlu 1.67 boyunda ve 53 kilodur.

ALEYNA KALAYCIOĞLU SURVİVOR'DAN AYRILDI MI?

Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi Zuhal Kalaycıoğlu, yarışmacılardan Ayşe Yüksel ile yaşadığı tartışmalarla bir hayli konuşuluyor. Annesiyle telefonda konuşma imkanı bulan Aleyna bir hayli duygusal anlar yaşadı. Annesinin, ısrarla yarışmayı bırak gel demesine karşın Aleyna, annesini zor da olsa ikna ederek yarışmaya devam etmek istediğini söyledi.

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