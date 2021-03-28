Magazin Aleyna Tilki 21 yaşına bastı

Aleyna Tilki 21 yaşına bastı

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Aleyna Tilki 21 yaşına bastı

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, bugün 21 yaşına bastı. Şarkıcının babası Mehmet Tilki, kızına erken doğum günü kutlaması organize etti.

28 Mart 2021, Pazar 09:42 Son Güncelleme:
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Tekne kiralayan baba Tilki, kızıyla Boğaz’a açıldı ve bir alana lazerle “Güzeller güzeli kızım. Seninle gurur duyuyorum. İyi ki doğdun” sözlerini yazdırdı.

Aleyna Tilki ile kutlamadan çekilmiş fotoğrafını da şu notla paylaştı:

“Bir gün incitmeyen, her zaman sevgisini yüreğimde hissettiğim canım kızım. Nice güzel yaşların olsun.”

Ünlü şarkıcı da bu anları hayranlarının beğenisine sunup “Babiş iki gün önceden doğum günü kutlamalarımı başlattı” dedi.

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