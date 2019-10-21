Her yaptığı olay yaratan Aleyna Tilki, bu kez de kıyafet seçimi ile magazin gündemine geldi.

Popun asi kızı, Gülnur Güneş-Yiğit Doğan Çelik düğününde, 35 bin 475 TL'lik Versace marka elbisesiyle tüm bakışları üzerine topladı.

Aleyna Tilki'nin Gucci marka ayakkabısı 5 bin, Tory Burch marka kolyesi ise bin liraydı.19 yaşındaki şarkıcı, şıklığıyla tam not aldı.

Düğünde buluştular

Gülnur Güneş'in kardeşi Kadir Güneş, sevgilisi Aleyna Tilki ile görüntü vermekten kaçındı. (Takvim)