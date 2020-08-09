Aleyna Tilki, Amerika defterini kapattı
Geçen yıl eğitim için gittiği Amerika’dan corona virüs salgını nedeniyle kesin dönüş yapan şarkıcı Aleyna Tilki, rotayı İngiltere’ye çevirdi.
09 Ağustos 2020, Pazar 11:20 Son Güncelleme:
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Hürriyet'in haberine göre; 2019 yılının mayıs ayında Warner Music Group ile anlaşma imzalayan Aleyna Tilki, şirketle çalışmalarını yürütebilmek için Londra’ya yerleşecek.
Genç şarkıcı, şimdilerde hem ev bakıyor hem de işlerini yürütecek bir ekip kurmak için araştırma yapıyor.
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