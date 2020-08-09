Aleyna Tilki, Amerika defterini kapattı

Hürriyet'in haberine göre; 2019 yılının mayıs ayında Warner Music Group ile anlaşma imzalayan Aleyna Tilki, şirketle çalışmalarını yürütebilmek için Londra’ya yerleşecek.

Genç şarkıcı, şimdilerde hem ev bakıyor hem de işlerini yürütecek bir ekip kurmak için araştırma yapıyor.







