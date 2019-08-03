Aleyna Tilki: Bir Instagram hesabının anatomisi

Funda Duru

funda.duru@posta.com.tr

YALNIZ BİR KIZ ÇOCUĞU

Bu hafta giydikleriyle, tweet’leriyle, pozlarıyla ve şarkılarıyla kendinden söz ettirmeyi başaran 2000’li yıldızımız, kendi deyimiyle ‘dünya starımız’, en parlak şarkıcımız Aleyna Tilki’yi konuşacağız. 468 paylaşımla Instagram’ın tadını kaçırmayan biri. 2 milyon 400 bin takipçinin karşılığında 109 kişiyi takip ediyor. 109 kişinin 10’dan fazlası kendisi için açılan ‘Aleyna Baba’, ‘Sarı Civcivim Aleyna’m’ gibi sevgi dolu isimleri olan fan sayfaları. Aleyna’yı Aleyna Tilki yapan fanlarını sahiplenmesi hoş tabii. Profile genel bakış atınca Barbie’lerini yanından ayırmayan, kendi başına eğlenen, sesi kendisinden büyük yalnız bir kız çocuğu görüyoruz.

“GERÇEK BİR ÇOBANLA ARKADAŞ OLMAK İSTİYORUM”

Geçenlerde bir tweet’ini Instagram story’sinden paylaştı. Aynen yazıyorum: “Burada çoban olan ama telefonu da olan bir kullanıcı var mı? :D Arkadaş olmak istiyorum gerçek bir çobanla, dağları bana yalnızca o anlatsın.. :D” Çünkü dağları gökdelenlerden izleyenlerden değil, dağın koyunları, çimenleri, oksijeni hissedenlerden duymak istiyormuş. Müthiş bir yaklaşım fakat; bu dikkat çekme amacı taşımayan gerçek bir istekse yüzlerce köyümüzden birine gidip onlarca çobanla arkadaş olabilir. Az laf çok icraat her zaman takdir edilir. Hem de bunu yapan ilk ünlü olursun. Ohh miss!

Ekim 2018’den bu yana Amerikalı DJ Diplo ve şarkıcı Edis dışında kimseyle fotoğrafı yok. Paylaşımları hep tek başına. Sokakta ip atlayacak yaşta ünlü olmak, yaşıtlarından ayrı büyümek her zaman pozitif olamıyor tabii.

KUZEY KUTBU’NDA TEK BAŞINA

Ayılarla iyi anlaşacağını düşünerek kar motoruyla tek başına Kuzey Kutbu’nda keşfe çıkmasını çok sevdim. Belki kendi ekseni etrafında bir daire çizip geri dönmüştür ama en azından bunu hayal etmek hayal gücünün genişliğini gösterir. Söylediğine göre tek başına kurt köpekleriyle kızak yolculuğuna da çıkmış. Üzerine bir de, kutup ayısı bölgesinde motoruyla kaza yapmış. Olaylar, olaylar... Kuzey Kutbu’na teşekkür ettiği paylaşımının altına “...Sevgili doğa, sevgili hayvanlar... İnsanlar bana “Deli bozuk” dese de, siz beni kucakladınız” yazmış. Milyonlarca seveni varken biraz yalnız hissediyor gibi. Bu biraz kalbimi burkuyor. Sana Şebnem Ferah ablandan ‘Can Kırıkları’ şarkısını armağan ediyorum.

İYİ Kİ DOĞDUN DALI!

Salvador Dalí’nin ‘The Burning Giraffe’ (Yanan Zürafa-1937) tablosunu paylaşıp altına da şiirimsi bir şeyler yazarak Dali’nin doğum gününü kutlamış. Salvador Dali bu dönemde yaşasaydı acaba nasıl bir Instagram kullanıcısı olurdu? Bayıla bayıla takip ederdik. Neyse biz milli değerimiz Aleyna Tilki’ye dönelim! Çoğu yaşıtı YouTuber isimlerini ezbere bilirken dünya sanatına yabancı kalmaması kendine yaptığı iyiliklerden biri olur.

BALMUMU GİBİSİN!

Duymayan kaldıysa tekrar söyleyeyim; henüz 19 yaşındaki Aleyna’nın Madame Tussauds İstanbul’da sergilenmek üzere balmumu heykeli yapılıyormuş. Bu arada Aleyna ne giymiş, hangi markaymış, kaç paraymış vs. paylaşan ‘@aleynatilki.closet’ isimli bir hesap var. Meraklısı takip edebilir. Stilini çok tutarsız hatta zaman zaman zayıf bulsam da yönlendirmeyle marjinale yakın ve heyecan verici olduğunu kabul etmek gerekiyor!