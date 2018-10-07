Aleyna Tilki bornozuyla dans etti

Şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından paylaştığı bornozlu dans videosu ile adından söz ettirdi

07 Ekim 2018, Pazar 22:22 Son Güncelleme: 07 Ekim 2018, Pazar 23:18
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Yaptığı her hareketle çok konuşulan Aleyna Tilki, sosyal medya hesabında paylaştığı dans ettiği görüntülerle yine adından söz ettirmeyi başardı.

'ÇILGINLAR GİBİ DANS ETMİŞ'

Aleyna Tilki sosyal medya hesabından bornozla dans ettiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Tilki'nin paylaşımını takipçileri yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. 

Tilki'nin videosu kısa süre içerisinde on binler kişi tarafından izlendi. Aleyna'nın bir takipçisi paylaşımına, "Aleyna hanım yaşıyorsunuz bu hayatı." yorumunu yaptı. 

Başka bir takipçisi ise paylaşıma, "Aleyna çılgınlar gibi dans etmiş." yorumunu yaptı.

İşte o anlar:

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