Aleyna Tilki bornozuyla dans etti

Yaptığı her hareketle çok konuşulan Aleyna Tilki, sosyal medya hesabında paylaştığı dans ettiği görüntülerle yine adından söz ettirmeyi başardı.

'ÇILGINLAR GİBİ DANS ETMİŞ'

Aleyna Tilki sosyal medya hesabından bornozla dans ettiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Tilki'nin paylaşımını takipçileri yorum ve beğeni yağmuruna tuttu.

Tilki'nin videosu kısa süre içerisinde on binler kişi tarafından izlendi. Aleyna'nın bir takipçisi paylaşımına, "Aleyna hanım yaşıyorsunuz bu hayatı." yorumunu yaptı.

Başka bir takipçisi ise paylaşıma, "Aleyna çılgınlar gibi dans etmiş." yorumunu yaptı.

İşte o anlar: