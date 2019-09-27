Aleyna Tilki: Boşuna laf söz yapmayın!

Aleyna Tilki, paylaşımının ardından bir anda sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi oldu ve Instagram hesabından açıklama yaptı:

"Gerçekten çok zor bir an atlattık. Ben inanılmaz hissettim sarsıntıyı. Bir çok kişi de hissetmiş, duyduğum kadarıyla... Bazen yaşamda güzelliği sorguladığımız anlar olur. İşte bu o anlardan bir tanesiydi gerçekten. Umarım daha ağırını kimse yaşamaz.

'POZİTİF DÜŞÜNÜN, POZİTİF OLSUN'

Şu anda bence şehrin enerjisi ve gerçekten kullandığımız cümleler çok önemli. Hepsi bir quantum niteliğinde. O yüzden son attığım videoda biraz yüzünüz gülsün, modunuz yükselsin istedim. Boşuna laf söz yapmayın. Pozitif düşünün, pozitif olsun. Allah hepimizi korusun, öpüyorum hepinizi..."





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