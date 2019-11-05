Aleyna Tilki çimlerde yuvarlandı

Bir yetenek yarışmasında küçük yaşında ünlü olan ve sonrasında çıkardığı albümle hayran kitlesini artıran genç yıldız Aleyna Tilki, çocukluk özlemini böyle çimenlerde yuvarlanarak gösterdi.

Binlerce beğeni aldı

Aleyna Tilki, çimenlerde yuvarlanarak doyasıya eğlendiği videoları Instagram hesabından paylaştı.Aleyna Tilki'in paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.





Bu haberi de okudular Seda Sayan gelin adayını partide buldu

Bu haberi de okudular Aleyna Tilki: Havamda değilim