Aleyna Tilki çimlerde yuvarlandı

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, Instagram hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu

05 Kasım 2019, Salı 11:01 Son Güncelleme:
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Aleyna Tilki çimlerde yuvarlandı

Bir yetenek yarışmasında küçük yaşında ünlü olan ve sonrasında çıkardığı albümle hayran kitlesini artıran genç yıldız Aleyna Tilki, çocukluk özlemini böyle çimenlerde yuvarlanarak gösterdi.

Binlerce beğeni aldı

Aleyna Tilki, çimenlerde yuvarlanarak doyasıya eğlendiği videoları Instagram hesabından paylaştı.Aleyna Tilki'in paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.


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