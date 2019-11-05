Aleyna Tilki çimlerde yuvarlandı
Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, Instagram hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu
Bir yetenek yarışmasında küçük yaşında ünlü olan ve sonrasında çıkardığı albümle hayran kitlesini artıran genç yıldız Aleyna Tilki, çocukluk özlemini böyle çimenlerde yuvarlanarak gösterdi.
Binlerce beğeni aldı
Aleyna Tilki, çimenlerde yuvarlanarak doyasıya eğlendiği videoları Instagram hesabından paylaştı.Aleyna Tilki'in paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.
Bu haberi de okudularSeda Sayan gelin adayını partide buldu
Bu haberi de okudularAleyna Tilki: Havamda değilim