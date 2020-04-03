Aleyna Tilki de yasağa takıldı
Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 Ocak 2000 tarihi ve sonrasında doğanlara sokağa çıkma yasağı geldi. Aleyna Tilki de sokağa çıkma yasağına takıldı.
03 Nisan 2020, Cuma 22:42 Son Güncelleme:
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Corona virüsle mücadele kapsamında alınan yeni kararlar doğrultusunda 65 yaş üzeri vatandaşlar ile, 1 Ocak 2000 doğumlu ve üzeri olanlar için sokağa çıkma yasağı getirildi. Bu yasakla birlikte 28 Mart 2000 doğumlu olan ünlü şarkıcı Aleyna Tilki de yasak bitene kadar sokağa çıkamayacak isimler arasında.
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