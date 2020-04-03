Aleyna Tilki de yasağa takıldı

Corona virüsle mücadele kapsamında alınan yeni kararlar doğrultusunda 65 yaş üzeri vatandaşlar ile, 1 Ocak 2000 doğumlu ve üzeri olanlar için sokağa çıkma yasağı getirildi. Bu yasakla birlikte 28 Mart 2000 doğumlu olan ünlü şarkıcı Aleyna Tilki de yasak bitene kadar sokağa çıkamayacak isimler arasında.



