Magazin Aleyna Tilki, Demet Akalın'a rest çekti: Herkes görecek

Aleyna Tilki, Demet Akalın'a rest çekti: Herkes görecek

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Aleyna Tilki, Demet Akalın'a rest çekti: Herkes görecek

Geçtiğimiz haftalarda İngilizce şarkısı 'Retrograde'i çıkaran Aleyna Tilki, Bebek'te görüntülendi. Genç şarkıcı, Demet Akalın'ın kendisi hakkında söylediği sözlere cevap verdi.

18 Mart 2021, Perşembe 19:35 Son Güncelleme:
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Aleyna Tilki, şarkısını yayınlamadan önce "Dünyada çıkacak olan şarkımı asla desteklemediniz" diyerek sitem etmişti. Demet Akalın, sunuculuğunu üstlendiği programda genç şarkıcıya sert sözlerle yüklenmişti.

'DÜNYA STARI OLACAĞIM' DEDİ ÇOCUK DİZİSİNDE OYNUYOR

Akalın "Dünya starı olacağım dedi, yazık bak çocuk dizisinde oynuyor. 'Kimse bana destek olmuyor' demiş, biz destek olsak ne olacak? Bize kimse destek olmadı. Ben ilk çıktığında ona çok destek oldum. Ben dünya starı olacağım deyip 3 sene sonra çocuk dizinde başrol oldu. Artık Hira bile izlemiyor onun dizisini." demişti.

"HERKES GÖRECEK"

Muhabirlerin Demet Akalın'ın sözlerini hatırlatması üzerine konuşan Aleyna Tilki, “Kim ne demiş bakmıyorum bile. Yalnız beni eleştirenler asıl çalıştığım ekip Grammy aldı onu konuşsunlar” dedi.

Uzun bir süreliğine Amerika’da olacağını da ifade eden Tilki, “Çok çalışıyorum. Herkes görecek ki ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim" diye konuştu.

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