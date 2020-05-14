Aleyna Tilki dört gün kala yasağı deldi

Aleyna Tilki 28 Mart 2000 doğumlu. Hal böyle olunca corona virüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkması hâlâ yasak. Ama genç popçu haftalardır evde oturmaktan sıkılmış olacak ki, kısmi iznin çıkmasına dört gün kala dayanamayıp kendini dışarı attı. Geçen salı otomobili ile Bebek’te gezdi. Üstelik ne kendisinin, ne de aracı kullanan kadın arkadaşının maskesi vardı.

NOT: 15-20 yaş grubu 15 Mayıs, saat 13.00-15.00 arasında dışarı çıkabilecek.