Magazin Aleyna Tilki dört gün kala yasağı deldi

Aleyna Tilki dört gün kala yasağı deldi

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Aleyna Tilki dört gün kala yasağı deldi

Haftalardır evde oturmaktan sıkılan 2000 doğumlu Aleyna Tilki, kısmi iznin çıkmasına 4 gün kala kendini sokağa attı.

14 Mayıs 2020, Perşembe 07:01 Son Güncelleme:
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Aleyna Tilki 28 Mart 2000 doğumlu. Hal böyle olunca corona virüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkması hâlâ yasak. Ama genç popçu haftalardır evde oturmaktan sıkılmış olacak ki, kısmi iznin çıkmasına dört gün kala dayanamayıp kendini dışarı attı. Geçen salı otomobili ile Bebek’te gezdi. Üstelik ne kendisinin, ne de aracı kullanan kadın arkadaşının maskesi vardı.

NOT: 15-20 yaş grubu 15 Mayıs, saat 13.00-15.00 arasında dışarı çıkabilecek.

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