Aleyna Tilki: Gerçek bir çoban ile arkadaş olmak istiyorum
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabı üzerinden çobanlarla ilgili bir açıklamada bulundu. Tilki, ''Gerçek bir çoban ile arkadaş olmak istiyorum'' dedi
Gerek şarkıları gerekse sosyal medya kullanımı ile dikkat çeken Aleyna Tilki, takipçileri arasında gerçek bir çobanın bulunup bulunmadığını sordu ve arkadaş olmak istediğini ekledi.
İŞTE ALEYNA'NIN O TWEETLERİ:
''Burada çoban olan ama telefonu da olan bir kullanıcı var mı? Arkadaş olmak istiyorum gerçek bir çobanla, dağları bana yalnızca o anlatsın…
Çünkü ben dağları gökdelenlerden izleyenlerden değil, dağın içinde dağı, koyunları, çimenleri, oksijeni hissedenlerden duymak istiyorum!''