Magazin Aleyna Tilki hastanelik oldu

Aleyna Tilki hastanelik oldu

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Aleyna Tilki hastanelik oldu

Şu sıralar İşte Bu Benim Masalım dizisinde rol alan Aleyna Tilki paylaşımıyla endişe yarattı.

03 Şubat 2021, Çarşamba 09:04 Son Güncelleme:
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Instagram hesabından ‘doktora gidiyorum’ mesajını paylaşan Tilki, sevenlerini korkuttu. Gelen mesajların üzerine açıklama yapan ünlü şarkıcı şu ifadeleri kullandı:

‘Hakkımda birkaç tane haber çıkmış ‘ben doktora gidiyorum’ deyince! Bazıları doğru bazıları değil. Dün sette kas spazmı geçirdim. Bütün vücudum kitlendi ve en sonunda yürüyemez hale geldim. Sanırım yanlış bir hareket yaptım ya da çok çalışmaktan dolayı belki de vücudum kasıldı. ‘Ne kadar emek, o kadar yemek’ diyorlar…

'Güzel bir tedaviden geçtim'

Ben çalışmaktan çok mutluyum. Hem İngilizce şarkımın klibini hazırlıyorum hem de İşte Bu benim Masalım dizisinde aktif çalışıyorum. İkisi çok güzel oluyor, olmaya da devam edecek. Bugün daha iyiyim. Güzel bir tedaviden geçtim. Hareket edebiliyor, yürüyebiliyorum. Bir gün sonra çok çok daha iyi olacağım. Beni merak etmeyin. En önemlisi sağlık ama bir o kadar önemli olan şey de başarı ve çalışmak. İkisini dengede tuttuğumuz sürede her şey çok güzel.”


https://www.instagram.com/aleynatilkiofficial/


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