Magazin Aleyna Tilki ile Demet Akalın arasında yaş krizi çıktı: Bak aşkım, 25 yıl geçsin...

Aleyna Tilki ile Demet Akalın arasında yaş krizi çıktı: Bak aşkım, 25 yıl geçsin...

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Aleyna Tilki ile Demet Akalın arasında yaş krizi çıktı: Bak aşkım, 25 yıl geçsin...

Aleyna Tilki, hakkında “Dünya starı olacağım dedi, yazık bak çocuk dizisinde oynuyor” diyen 48 yaşındaki Demet Akalın’ı verdiği cevapla çıldırttı. Sunuculuğunu yaptığı programda Tilki'ye yaşı üzerinden gönderme yaptı.

20 Mart 2021, Cumartesi 19:15 Son Güncelleme:
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Retrograde” adlı ilk İngilizce şarkısını piyasaya çıkaran Aleyna Tilki salı günü Bebek’teydi. Geçen günlerde Demet Akalın “İşte Bu Benim Masalım” adlı dijital dizide başrol oynayan Tilki’yi “Dünya starı olacağım dedi yazık bak, çocuk dizisinde oynuyor” sözleriyle eleştirmişti. 

"Henüz 20 yaşındayım"

Demet Akalın’ın “Çocuk dizisi” diyerek küçümsediği “İşte Bu Benim Masalım” dizisinde gişe rekortmeni filmlere imza atan Kıvanç Baruönü’nün yönetmenlik yaptığını, Nevra Serezli ve Seyyal Taner gibi usta isimlerin de oynadığına dikkat çekti.

Genç şarkıcı“Retrograde şarkısı için beraber çalıştığım ekip Grammy aldı. İnsanlar bunu konuşsunlar başka bir şey konuşmasınlar. Henüz 20 yaşındayım. İnanılmaz gencim!” açıklamasıyla “gençlik” vurgusu yaptı.

Demet Akalın, Alişan’la sunduğu programda Aleyna Tilki’nin açıklamalarını duyunca çılgına döndü.

“Bak aşkım, 25 yıl geçsin tamam mı bebeğim. 25 yıl sonra böyle cillop gibi ol, otuz küsür tane şarkın patlasın ve hala televizyon ekranlarında ol ben seni alkışlayacağım.” diyerek Aleyna Tiki'ye cevap verdi

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