Aleyna Tilki: Iyy ezikler!

Sosyal medyayı aktif kullanan ve her paylaşımıyla takipçilerini şaşırtan Aleyna Tilki attığı tweetle yine dikkatleri üzerine çekti

20 Ağustos 2019, Salı 14:55 Son Güncelleme:
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Aleyna Tilki: Iyy ezikler!

Gerek şarkıları gerekse sosyal medya kullanımı ile dikkat çeken Aleyna Tilki, bu sefer de attığı tweetle gündem oldu.

İşte genç şarkıcının attığı tweet:

Sosyal medyada aşk fotoları, ilişki fotoları paylaşmak çok saçma geliyor bana :/ 

‘Baaakıııın şuaaaaan sevgilimiiii öpüyooorumm, bakıoonnn şuan sevgilim vaaaağr.’

Iyyyyyy uf ezikler.


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