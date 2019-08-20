Aleyna Tilki: Iyy ezikler!
Sosyal medyayı aktif kullanan ve her paylaşımıyla takipçilerini şaşırtan Aleyna Tilki attığı tweetle yine dikkatleri üzerine çekti
Gerek şarkıları gerekse sosyal medya kullanımı ile dikkat çeken Aleyna Tilki, bu sefer de attığı tweetle gündem oldu.
İşte genç şarkıcının attığı tweet:
Sosyal medyada aşk fotoları, ilişki fotoları paylaşmak çok saçma geliyor bana :/
‘Baaakıııın şuaaaaan sevgilimiiii öpüyooorumm, bakıoonnn şuan sevgilim vaaaağr.’
Iyyyyyy uf ezikler.
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