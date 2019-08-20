Aleyna Tilki: Iyy ezikler!

Gerek şarkıları gerekse sosyal medya kullanımı ile dikkat çeken Aleyna Tilki, bu sefer de attığı tweetle gündem oldu.

İşte genç şarkıcının attığı tweet:

Sosyal medyada aşk fotoları, ilişki fotoları paylaşmak çok saçma geliyor bana :/

‘Baaakıııın şuaaaaan sevgilimiiii öpüyooorumm, bakıoonnn şuan sevgilim vaaaağr.’

Iyyyyyy uf ezikler.





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