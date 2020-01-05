Aleyna Tilki kazandığını kıyafete yatırıyor

Aleyna Tilki, kazandığı tüm parayı alışverişe yatırıyormuş. Geçtiğimiz günlerde yeni yıl alışverişi için Zincirlikuyu’daki bir AVM’ye giden şarkıcı, ünlü bir markadan kendisine 100 bin liralık alışveriş yapmış. Ailesinin ve çevresindekilerin “Birikim yap” demesine aldırmayan Tilki, dünyaca ünlü markaların müdürleriyle iletişime geçiyor, onlardan yeni gelen ürünleri ilk kendisine haber vermelerini istiyormuş. Mağaza müdürleri de şarkıcıyı bu konuda bilgilendiriyormuş.

Ortak oldular

Hazer Amani, Ataşehir ve Maslak’ta yer alan Fireroom adlı mekanının Bebek şubesini açıyor. Mekanın diğer restoranlardan farkı ünlü şefin sevgilisi Sıla ile ortak olması. Tabelayı bile asan çift, şu sıralar yoğun bir şekilde çalışıyor. Sıla’nın dekorasyonuyla yakından ilgilendiği mekan çok yakında açılacak. Dükkanın kirasının 100 bin lira civarı olduğu söyleniyor.

Hayırlı evlat

Şarkıları ve konserleriyle adından sıkça söz ettiren Derya Uluğ, annesi ve babası için kesenin ağzını açmış. Şarkıcı uzun süredir yapmak istediği şeyi yapmış ve İzmir’de yaşayan ailesine lüks bir daire satın almış. Sadece anne ve babası değil akrabalarına da destek olmaya çalışan ünlü şarkıcı, aynı zamanda her yıl yeğenlerinin okul masraflarını karşılıyormuş.