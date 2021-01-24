Magazin Aleyna Tilki kendi evine çıktı

Aleyna Tilki kendi evine çıktı

Magazin

Aleyna Tilki kendi evine çıktı

‘İşte Bu Benim Masalım’ dizisinde rol alan Aleyna Tilki, anne evinden ayrıldı.

24 Ocak 2021, Pazar 09:18 Son Güncelleme:
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‘İşte Bu Benim Masalım’ dizisinde rol alan Aleyna Tilki, anne evinden ayrıldı. Kendisi için Acarkent’te bir villaya taşınan şarkıcının komşusu ise Selin Ciğerci ve futbolcu eşi Gökhan Çıra oldu. Tilki’nin oturduğu lüks villada kiracı olduğu öğrenildi.

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Gözünü yükseklere dikti

İlk olarak 'Yetenek Sizsiniz' yarışmasında söylediği şarkıyla ünlenen Aleyna Tilki, şimdilerde Acun Ilıcalı'nın dijital platformunda yayınlanan 'İşte Bu Benim Masalım' dizisiyle oyunculuğa adım attı.

Şarkıcılık kariyerinden çok yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren genç popçu, yine çok konuşulacak bir olayla magazin gündemine geldi.

Aleyna Tilki, bir parfüm firmasından kendisine gelen reklam teklifini Megastar Tarkan ve usta sanatçı Ajda Pekkan'dan örnek vererek reddetti. 20 yaşındaki şarkıcı, "Eğer bir gün Tarkan ya da Ajda Pekkan bir parfüm reklamında oynarsa bu konuyu o zaman düşünebilirim" yanıtını verdi.

'Oyunculuk beni yola getirdi'

Geçtiğimiz akşam İstinyePark AVM'de bulunan bir mağaza çıkışı objektiflere yansıyan Tilki, “Oyunculuk beni baya yola getirdi” açıklamasıyla şaşırttı. 

Oyunculuk ve set çalışmasının çok zor olduğunu belirten Aleyna, "O kadar çok setteyiz ki sadece uyumaya zaman buluyorum. Bence oyunculuk ve sette çalışmak dünyanın en ağır işlerinden bir tanesi. Bütün set çalışanlarına saygılar, hörmetler oyunculuk beni baya yola getirdi" dedi.

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