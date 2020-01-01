İddialı giyim tarzıyla dikkat çeken Aleyna Tilki yine iddialı bir kıyafetle poz verdi. Fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan genç sanatçıya takipçilerinden yorum yağdı.

Geçtiğimiz günlerde tam 12 saat alışveriş yapan Aleyna Tilki “Tam bir alışveriş çılgınıyım. Her şey ilk bende olsun, bir kıyafeti ilk ben giyeyim istiyorum. Böyle bir takıntım var. Mesela dün 12 saat alışveriş yaptım." ifadelerini kullanmıştı.

"Annem kızıyor"

Alışveriş çılgınlığı hakkında açıklamalarda bulunan Aleyna Tilki sözlerini şöyle sürdürdü:

Bana kalsa beş saat daha devam ederdim, ama mağazalar kapandı. Annem ‘bir kumaş parçasına bu kadar yatırım yapma’ diye kızıyor.