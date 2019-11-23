Aleyna Tilki: Kitap kurduyum

Warner Music Group ile anlaşma imzalayan Aleyna Tilki önceki gün Bebek’te görüntülendi. Bir kitapçıya giren şarkıcı, yaklaşık 2 saat içeride kaldı.

23 Kasım 2019, Cumartesi 09:27 Son Güncelleme:
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Aleyna Tilki: Kitap kurduyum

Aleyna Tilki önceki gün Bebek’teydi. Bir kitapçıya girip 2 saat kaldı, 12 kitap birden aldı. 19 yaşındaki popçu, “Çocukluğumdan beri çok okurum. Kitap kurduyum. Bir ara kişisel gelişim konularına ağırlık vermiştim. Şimdi tarihe merak sardım” dedi.

'Artık daha farklı ve daha özgür olacağım'

Dünyaca ünlü müzik şirketi Warner Music Group ile anlaşma imzalayan Aleyna, “Artık daha farklı ve daha özgür olacağım” diye konuştu.

Ali Keser/ POSTA


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