Aleyna Tilki: Kitap kurduyum
Warner Music Group ile anlaşma imzalayan Aleyna Tilki önceki gün Bebek’te görüntülendi. Bir kitapçıya giren şarkıcı, yaklaşık 2 saat içeride kaldı.
Aleyna Tilki önceki gün Bebek’teydi. Bir kitapçıya girip 2 saat kaldı, 12 kitap birden aldı. 19 yaşındaki popçu, “Çocukluğumdan beri çok okurum. Kitap kurduyum. Bir ara kişisel gelişim konularına ağırlık vermiştim. Şimdi tarihe merak sardım” dedi.
'Artık daha farklı ve daha özgür olacağım'
Dünyaca ünlü müzik şirketi Warner Music Group ile anlaşma imzalayan Aleyna, “Artık daha farklı ve daha özgür olacağım” diye konuştu.
Ali Keser/ POSTA
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