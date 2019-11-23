Aleyna Tilki: Kitap kurduyum

Aleyna Tilki önceki gün Bebek’teydi. Bir kitapçıya girip 2 saat kaldı, 12 kitap birden aldı. 19 yaşındaki popçu, “Çocukluğumdan beri çok okurum. Kitap kurduyum. Bir ara kişisel gelişim konularına ağırlık vermiştim. Şimdi tarihe merak sardım” dedi.

'Artık daha farklı ve daha özgür olacağım'

Dünyaca ünlü müzik şirketi Warner Music Group ile anlaşma imzalayan Aleyna, “Artık daha farklı ve daha özgür olacağım” diye konuştu.

Ali Keser/ POSTA





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