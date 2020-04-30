Aleyna Tilki 'Küçük Onur' benzetmesine cevap verdi: Çok şeker

Enis Arıkan, Instagram’daki canlı yayında ‘magazin testi’ yaptı. Aleyna Tilki'yi bilemeyen takipçilerine ipucu verirken şu ifadeleri kullandı: “Ünlü pop şarkıcımız. Yaşı çok küçük. Bol bol tweet atıp ortalığı karıştırıyor. Yaşı hiçbir şeye tutmuyor. Küçük Onur gibi bir şey.” Bu benzetmeye kızacağı iddia edilen Aleyna eğlenceli cevap verdi: “Çok şeker, tweet’lerim meşhurdur evet.”

İşte Aleyna’nın meşhur Tweet'leri

Gölge çok güzel bir şey. Karanlığın koyuluğunu kısmışlar sanki.

Keşke arkadaş satan bir yer olsa. Oradan arkadaş alsak.

Diş macunu üçüncü gözünüzü kötü etkiler.

Yıldız olmak istemiyorum, gökyüzündeki yıldızlar eskiyor.