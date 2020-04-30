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Magazin Aleyna Tilki 'Küçük Onur' benzetmesine cevap verdi: Çok şeker

Aleyna Tilki 'Küçük Onur' benzetmesine cevap verdi: Çok şeker

Magazin

Aleyna Tilki 'Küçük Onur' benzetmesine cevap verdi: Çok şeker

Enis Arıkan'ın canlı yayında Aleyna Tilki'yi tarif ederken "Küçük Onur gibi bir şey” benzetmesine Aleyna Tilki'den cevap geldi.

30 Nisan 2020, Perşembe 07:01 Son Güncelleme:
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Enis Arıkan, Instagram’daki canlı yayında ‘magazin testi’ yaptı. Aleyna Tilki'yi bilemeyen takipçilerine ipucu verirken şu ifadeleri kullandı: “Ünlü pop şarkıcımız. Yaşı çok küçük. Bol bol tweet atıp ortalığı karıştırıyor. Yaşı hiçbir şeye tutmuyor. Küçük Onur gibi bir şey.” Bu benzetmeye kızacağı iddia edilen Aleyna eğlenceli cevap verdi: “Çok şeker, tweet’lerim meşhurdur evet.”

İşte Aleyna’nın meşhur Tweet'leri

  • Gölge çok güzel bir şey. Karanlığın koyuluğunu kısmışlar sanki.
  • Keşke arkadaş satan bir yer olsa. Oradan arkadaş alsak.
  • Diş macunu üçüncü gözünüzü kötü etkiler.
  • Yıldız olmak istemiyorum, gökyüzündeki yıldızlar eskiyor.

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